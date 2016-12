C'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro sul contratto di Marcelo Brozovic, valida solo per l'estero. Come scrivono dalla Croazia, c'è un club pronto a sborsare quella cifra per il centrocampista dell'Inter: si tratta del Tianjin Quanjian, club cinese allenato da Fabio Cannavaro. A gennaio la società milanese può opporsi, da luglio invece non potrà fare niente. Quale sarà la scelta del giocatore?