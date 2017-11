In estate, dalla Premier League, il Manchester United ha fatto sul serio per Ivan Perisic, esterno offensivo croato, perfetto per l'attacco di José Mourinho. L'Inter, però, è stata breve a non cedere alle offerte dei Red Devils, né alla pressione del giocatore, che aveva un accordo di massima con il club inglese. I nerazzurri hanno resistito, rinnovando poi il contratto all'ex Wolfsburg, portandolo ad essere il secondo più pagato della rosa. Ora, un'altra squadra d'Oltremanica ci prova per uno dei pilastri nerazzurri: Milan Skriniar.



LO VUOLE CONTE - Come scrive Tuttosport, il Chelsea di Antonio Conte ha messo gli occhi sul gigante slovacco arrivato in estate dalla Sampdoria: domani, a San Siro, nella sfida contro l'Atalanta, ci saranno osservatori dei Blues per vedere da vicino il centrale classe '95. Osservato speciale, oltre all'ex blucerchiato, anche Antonio Candreva, da tempo nel mirino del club di Londra.