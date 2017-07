Tra Singapore e Milano. Si è divisa in due l'Inter, con la squadra di Luciano Spalletti che domani - alle 13.35 italiane - sfiderà il Chelsea di Antonio Conte nella terza sfida dell'International Champions Cup, mentre Walter Sabatini e Piero Ausilio sono tornati in Italia. Tante trattative da portare avanti per i due uomini mercato nerazzurri, da Dalbert a Vecino, ma anche qualche possibile uscita. Non solo Murillo, per cui non c'è ancora l'accordo col Valencia, ma anche Vanheusden.



IL LIVERPOOL CI PROVA - Difensore centrale classe '99, il belga gioca nelle giovanili del club di corso Vittorio Emanuele dal 2015 e la scorsa stagione è stato votato miglior giocatore delle Final Eight del campionato Primavera, vinto proprio dai ragazzi di Stefano Vecchi. Vanheusden è stato inserito nella lista dei convocati di Spalletti per la tournée asiatica, pur senza scendere mai in campo fin qui. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Liverpool sta pensando di presentare un'offerta per strapparlo all'Inter. Difficile però - a meno di proposte clamorose - che Sabatini, da sempre molto attento al mercato dei giovani, si lasci convincere.