Non solo l'Inter su Stefan de Vrij, difensore che a fine anno lascerà la Lazio. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sull'olandese, sul quale i nerazzurri sono in pole, ci sono Zenit San Pietroburgo, pronto a offrire 6 milioni a stagione al giocatore, il Barcellona, il Manchester United e il Chelsea. Con l'Inter fuori dalla Champions, il futuro dell'ex Feyenoord non appare così scontato.