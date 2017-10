L'Italia rischia seriamente di perdere Jorginho: il regista del Napoli, ignorato al momento da Ventura, è infatti un obiettivo concreto del Brasile. Lo stesso ct Tite ha confermato in conferenza stampa: "Ho parlato personalmente con Jorginho dopo averlo osservato a lungo e gli ho spiegato la situazione nei minimi dettagli. Gli ho detto che dovrà essere lui a prendere una decisione su quale nazionale scegliere, sarà una scelta molto importante. In futuro vedremo cosa accadrà. Il ragazzo ha capito cosa pensiamo noi di lui e del suo possibile utilizzo nella nostra squadra".



La palla passa a Jorginho, brasiliano di nascita e naturalizzato italiano, che ha indossato la maglia azzurra solo in amichevole sotto la gestione Conte: tentare la fortuna in Brasile o aspettare la chiamata di Ventura?