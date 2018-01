Kevin Strootman, centrocampista della Roma, è uno degli obiettivi della prossima stagione della Juventus. Come scrive Il Messaggero, però, il club bianconero non è disposto a pagare la clausola rescissoria da 45 milioni per l'olandese ex PSV: le squadre della Premier, invece, sono pronte a partire all'assalto per il classe '90 giallorosso.