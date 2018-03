Kwang-Song Han è uno degli attaccanti che la Juventus ha monitorato nel corso del mercato di gennaio. La dirigenza bianconera ha incontrato in diverse occasioni quella del Cagliari senza tuttavia giungere ad un accordo per il cartellino del calciatore. I bianconeri non sono riusciti a strappare neanche una prelazione sull’attaccante nordcoreano che adesso vale più dei 10 milioni chiesti dal Cagliari a gennaio. La Juve valuta il dà farsi consapevole dell'interesse di altri grandi club stranieri, Tottenham in testa.