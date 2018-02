E' sempre Harry Kane. Il devastante attaccante del Tottenham decide anche la sfida contro il Crystal Palace e regala tre punti fondamentali ai suoi nella corsa a un posto in Champions League. L'edizione odierna di Tuttosport ricorda un po' di numeri a proposito degli Spurs e del loro straoardinario attaccante: 15° risultato utile in tutte le competizioni, come non accadeva dal 1999 (16), e gol numero 150 in carriera (134 nel Tottenham) per il classe '93, che sale a quota 24 punti regalati alla propria squadra con gol decisivi in questa stagione, il migliore d'Europa in questa statistica.