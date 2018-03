L'eliminazione del Manchester United dalla Champions League rischia di avere conseguenze pesanti per José Mourinho. La sconfitta casalinga contro il Siviglia lascia lo Special One in corsa per una sola competizione, ovvero l'FA Cup. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport la dirigenza del Manchester United sta considerando la posizione di Mourinho non solo alla luce dei risultati sportivi di questa stagione ma anche a causa del rapporto ormai logoro con alcuni calciatori compreso, soprattutto, Paul Pogba. Mou ha da poco rinnovato il contratto con lo United ma non per questo la sua posizione non sarebbe a rischio. Se il club dovesse decidere di cacciare il tecnico alla fine della stagione allora Pogba potrebbe continuare a vestire la maglia dei Red Devils. In caso contrario il francese potrebbe partire. Difficile, in tutti i casi, che il prossimo settembre nello spogliatoio dello United possa esserci posto sia per 'il Polpo' che per lo Special.