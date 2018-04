La Juventus lo ha messo nel mirino per il dopo Alex Sandro, ma Bernat piace anche in Spagna. Come scrive AS, infatti, il terzino sinistro in uscita dal Bayern Monaco è nella lista dell'Atletico Madrid, alla ricerca di un laterale mancino. Un ostacolo in più per i bianconeri, che in alternativa pensano a Hector del Colonia, sul quale, però, c'è proprio il Bayern.