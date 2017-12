L'exploit di Bryan Cristante non ha colpito soltanto la Juventus che in queste settimane incontrerà l'agente del calciatore per discutere di un possibile trasferimento dell'ex Milan a Torino al termine della stagione. Come riporta il sito Insidefutbol, anche Manchester United e West Ham hanno messo gli occhi sul centrocampista dell'Atalanta che al termine della stagione verrà riscattato dalla Dea e poi venduto al miglior offerente. La Juve ha messo da tempo gli occhi sul calciatore classe '95 al quale iniziano a fare il filo anche squadre fuori dai confini nazionali. Se le prestazioni di Cristante continueranno ad essere di questo livello a fine anno potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.