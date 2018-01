La Juve tenta il sorpasso su Politano. Il Napoli risponde con l'inserimento per Kwang-Song Han. La sfida sul mercato tra le prime due della classe si infiamma. A confermare l'interesse dei partenopei per l'attaccante nordcoreano del Perugia, di proprietà del Cagliari, è proprio l'agente del calciatore, Sandro Stemperini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



CONTATTI - "Il Napoli si è informato sul calciatore: ho parlato di lui con Giuntoli qualche mese fa. Da allora non l'ho più sentito: probabilmente ora le società stanno parlando - ha detto Stemperini, che poi ha aggiunto - Spero che il Cagliari faccia una valutazione corretta per il buon esito dell'operazione. Ho letto tanti numeri ma non so esattamente quanto costi. Pensa che trenta milioni siano tanti. Tecnicamente il ragazzo è molto forte, ed ha bisogno di giocare vicino alla porta".



TRATTATIVA IN CORSO - Nelle ultime ore, è proseguita la trattativa tra la Juventus e il Cagliari per il calciatore nordcoreano. Giulini e Marotta si sono incontrati a Roma, in occasione dell'elezione per il presidente della Figc. La richiesta del club sardo è di 18 milioni di euro più bonus; valutazione giudicata troppo alta dalla Juventus. Le parti si incontreranno nuovamente nelle prossime ore.