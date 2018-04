Arrivato alla Roma dall'Istanbul Basaksehir, nel 2018 è definitivamente esploso, diventando uno degli uomini in più di Eusebio Di Francesco. 6 reti e 2 assist nella sua prima stagione lontana da casa, Cengiz Under ha stregato tutti con le sue qualità, tanto che il suo nome è finito nel mirino dei top club europei.



Come scrive yenisafak.com, portale turco, emissari del Manchester City sono stati avvistati nella Capitale per manifestare il proprio interesse alla società giallorossa. Pep Guardiola lo segue da tempo, voleva portarlo in Inghilterra già la scorsa stagione, ma la Roma arrivò prima. Un anno dopo c'è la voglia di riprovarci.