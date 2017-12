La Roma segue da tempo Milan Badelj, centrocampista in scadenza della Fiorentina. Come scrive firenzeviola.it, il Siviglia è pronto a mettere i bastoni tra le ruote al club giallorosso: Montella è un grande estimatore del croato ex Amburgo e, dopo averlo chiesto inutilmente per il suo Milan, può abbracciarlo in Andalusia.