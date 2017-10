Un uomo al volante di un pick up è piombato martedì su una pista ciclabile a New York, a sud di Manhattan, intorno alle 3 di pomeriggio ora locale: si tratta del 29enne Sayfullo Habibullaevic Saipov, uzbeko residente a Tampa, in Florida, che ha travolto alcuni ciclisti prima di scontrarsi con un altro veicolo e uno scuolabus. Secondo la Nbc avrebbe urlato "Allah Akbar", prima di scendere e iniziare a sparare proiettili ad inchiostro: otto i morti, undici le persone rimaste ferite, tra cui anche due bambini che erano a bordo dello scuolabus. La polizia indaga per terrorismo. "Un altro attacco da parte di una persona malata e folle", ha commentato il presidente americano Trump.