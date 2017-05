Nelle scorse settimane il suo nome era stato nella ristretta lista dei possibili sostituti dell'esonerato Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa. Poi, come è noto, la scelta della società fu quella di riaffidare l'incarico a Ivan Juric, lasciando che Cristian Stellini proseguisse nel suo percorso di crescita alla guida della Primavera rossoblù.



Gli ottimi risultati raggiunti con i giovani grifoni ed il fatto di essere fin da quando ancora era un calciatore uno dei fedelissimi di Enrico Preziosi, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il tecnico lombardo, sembravano tuttavia aver soltanto rimandato l'appuntamento con la panchina della prima squadra rossoblù.



Ora a complicare i piani futuri della dirigenza genoana arriva però da Oltremanica un'invitante sirena. Secondo Repubblica, Antonio Conte, che l'ha avuto sia come giocatore al Bari che come collaboratore tecnico prima al Siena e poi alla Juventus, lo vorrebbe ora con sè anche al Chelsea in vista della prossima stagione.



Un'ipotesi che, qualora si rivelasse fondata, difficilmente potrebbe lasciare indifferente Stellini.