E' il sogno del Milan, lo è da tempo. No, non stiamo parlando di un calciatore, ma di un tecnico: si tratta di Antonio Conte, manager del Chelsea e desiderio rossonero per il nuovo corso, con primi contatti, tramite intermediari, avviati qualche settimana fa. Non solo il Milan, però, sull'ex Arezzo, Bari, Atalanta, Siena e Juve: anche il Paris Saint-Germain sta penando al tecnico dei Blues.



CONTATTI AVVIATI - E, come scrive Le Parisien, il PSG sta sondando il terreno per l'italiano. Se Emery non dovesse finire tra le prime quattro in Champions League, ecco che il club parigino affonderebbe il colpo per Conte, in scadenza di contratto nel 2019 con i londinesi. Milan avvisato, c'è anche il PSG sull'ex ct azzurro.