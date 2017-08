Il Milan aspetta, valuta, studia, pronto a piazzare l'ennesima zampata sul mercato. Lo ha detto anche Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo rossonero, dopo la sconfitta con il Betis Siviglia: "Centravanti? Aspettiamo il momento giusto". I sogni Aubameyang-Belotti, la suggestione Cavani, e Nikola Kalinic. Il meno sensazionale, ma tra i più funzionali per Vincenzo Montella. I rossoneri lo hanno in mano: contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione, qualcosina da limare con la Fiorentina, con un'affare pronto a subire un'accelerata dopo Ferragosto. Anche se, più il tempo passa più la concorrenza aumenta.



L'EVERTON CI PROVA - Come riporta Sky Sport, l'Everton torna alla carica per il centravanti croato: offerta da 25 milioni di euro alla viola, con i Toffees pronti a farne il dopo Lukaku. Il giocatore aspetta, vuole vestire rossonero, come già manifestato pubblicamente nelle scorse settimana: se la trattativa, poi, resterà in stand-by iniziare a prendere in considerazione l'offerta del cub di Liverpool.