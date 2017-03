Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha attirato gli occhi delle big. Non solo l'Arsenal sul belga dei partenopei, ma anche il Manchester United: come scrive il Daily Express, il giocatore ha già incontrato dei rappresentanti dei Red Devils in un albergo in Italia. Il rinnovo del 14 azzurro non è ancora arrivato e questi rumors fanno tremare il popolo napoletano.