La stampa tedesca è sicura: Pierre-Emerick Aubameyang è sul piede di partenza. Dopo l’esclusione dall’ultimo match di Bundesliga l’attaccante gabonese avrebbe chiesto la cessione al Borussia Dortmund. Sulle sue tracce c’è già l’Arsenal, pronto a pagare i 60 milioni di euro chiesti dai tedeschi per liberare Aubameyang entro fine gennaio. Secondo i bookmaker internazionali l’affare è destinato a concludersi: i Gunners sono la prima opzione nelle scommesse sul futuro immediato dell’attaccante, piazzati a 1,60. A 2,20 la conferma in giallonero, poi arrivano altre soluzioni di cui si era parlato già in passato, ma che al momento appaiono meno praticabili. Il trasferimento nel ricchissimo campionato cinese viaggia a 6,00, il Liverpool (dove ritroverebbe il suo ex allenatore Jurgen Klopp) è dato invece a 11,00. Lontanissima, invece, la pista Milan: i rossoneri - che hanno avuto Aubameyang nelle loro giovanili - avevano pensato al gabonese in estate, ma hanno poi virato su Kalinic. Ora sono dati a quota 31,00