Il 28enne attaccante gabonese ex Milan dell' Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang, rivela ai microfoni del Guardian il suo disappunto sul non poter scendere in campo in Europa League per un cavillo del regolamento: "A Dortmund giocavo ogni tre giorni, qui deve passare una settimana tra una partita e l'altra. Non è semplice. Sono frustrato da queste regole. Sto male se non posso aiutare la squadra".