#moodoftheday Un post condiviso da Aubameyang (@aubameyang97) in data: 12 Lug 2017 alle ore 07:28 PDT

André Silva e Lukaku hanno già cambiato maglia, altri come Morata, Kalinic easpettano ancora di conoscere quale sarà la loro nuova casa. Tutti e tre gli ultimi nomi legati da un filo comune, il, che dopo aver seguito lo spagnolo ora ha messo in stand-by anche il croato per provare il tutto per tutto e riportare Pierre-Emerick in Italia.Lui, gabonese con un trascorso nelle giovanili milaniste, è il vero sogno di Mirabelli e Fassone che però nelle scorse settimane avevano dovuto fare marcia indietro viste le cifre monstre chieste dal giocatore e che la Cina può garantirgli. Ora però il passaggio in Oriente è più lontano: ildi Cannavaro non molla la presa, ma nel frattempo ha ufficializzato l'arrivo didal Colonia e questo è un segnale di come Aubameyang non sia più così a portata di mano per la Super League., quattro in meno di quanto chiesto finora dall'attaccante e dal padre. Potrebbero però non bastare, perché sulle sue tracce c'è anche il: perso Lukaku, passato allo United, e con Diego Costa in uscita, Conte cerca una prima punta di caratura internazionale ed è corsa a tre proprio tra Aubameyang, Belotti e Morata. Il ritorno in rossonero o l'approdo a Londra, Aubameyang sfoglia la margherita e intanto stuzzica la fantasia dei tifosi: su Instagram posta una sua foto seduto sulla scaletta di un aereo privato, quasi a testimoniare la voglia di partire e lasciare al più presto il Borussia Dortmund.@Albri_Fede90