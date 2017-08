FANTACALCIOMERCATO

L'attaccante del Borussia Dortmund dopo la sconfitta subita ai rigori nella Supercoppa di Germaina contro il Bayern Monaco ha concesso una bella intervista a Welt am Sonntag confermando come la sua estate di mercato si sia conclusa. Nulla da fare per il Milan che, non è stata capace di acquistarlo:. Mi piace molto stare qui, a Dortmund mi sento a casa.E’ vero che ho parlato con il Borussia Dortmund prima di andare in vacanza ed è stato un incontro in cui ho espresso i miei pensieri, nella quale spiegavo che forse ero pronto a provare qualcosa di diverso. Ero stato chiaro e onesto sia con Michael Zorc che con Hans-Joachin Watzke. Ma nessuno dei club che mi volevapoteva farlo accadere e così rimarrò al BorussIa Dortmund"."Certo,per il mio futuro ed è giusto pensarci e valutare le offerte quando ti vengono proposti così tanti soldi. So che molte persone dicevano che sarebbe stato una passo indietro nella mia carriera da un punto di vista professionale, ma ho ricevuto un’offerta e l’ho presa in considerazione, tuttavia, le strutture non sono così professionali come in Europa. Credo in Dio e nel fato, ritengo che ogni cosa accada per una ragione e so che questo è il mio giusto percorso".