. Dopo il malessere degli ultimi mesi della società tedesca per il comportamento dell'attaccante gabonese, che era stato anche escluso dalla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata sabato scorso. Durante il derby della Ruhr contro lo Schalke 04, Aubameyang ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio giallonero e durante l'esultanza ha indossato, come suo solito, una maschera. Il problema è cheUn'esultanza che ha fatto andare su tutte le furie il Borussia Dortmund, che ha deciso di punire con unal'attaccante. "Il giocatore - ha dichiarato il direttore sportivo, Michael Zorc -ed è stata discussa seriamente". Caso chiuso, quindi? Niente affatto. Perché, con un passato nelle giovanili del Milan. Il problema è che. Una provocazione? Probabile. Di sicuro un altro motivo di irritazione per il suo club.La rottura sembra ormai inevitabile. Nonostante un contratto fino al 2020, dopo i tanti corteggiamenti degli anni passati. Più che nel Manchester City di Pep Guardiola, che avrebbe voluto portarlo con sé in Premier l'estate scorsa, nel, come rivelato dalla madre: "Da piccolo ha promesso a suo nonno che un giorno giocherà nel Real Madrid. Non voleva sentire neanche parlare di Barcellona, non aveva che il Real Madrid in bocca"., sogno di tante squadre tra cui il, raggiungibile però solo a condizioni economiche estremamente favorevoli. Intrecci di mercato che si potranno sviluppare in estate. Quando, per colpa di una maschera, Aubameyang potrebbe cambiare squadra.