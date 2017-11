Nel Venezia che suda, lotta e vince in Serie B, c'è chi corre e segna, come Marco Pinato e Marcello Falzerano, c'è chi urla e dirige, come Filippo Inzaghi, e c'è chi vola, come Emil Audero. Il club arancioneroverde segna poco, solo 16 gol, la peggiore delle squadre in zona playoff, ma ha la miglior difesa del campionato insieme al Palermo, 11 sono le reti subite. E merito è anche del portierino di proprietà della Juventus.



BUFFON STRAVEDE - Nato a Mataram, in Indonesia, il 18 gennaio 1997, cercato dalla nazionale maggiore indonesiana, è il titolare dell'Under 21 azzurra dopo essere stato il capitano della Juventus Primavera di Fabio Grosso. Studia Donnarumma, si ispira a Buffon, e sabato, contro il Brescia, è stato autore di parata strepitosa su Bisoli; e proprio il portierone bianconero vede nel giovane apprendista un potenziale titolare nella Juventus del futuro. E Gigi non è il solo a pensarlo...



LA JUVE OSSERVA - Sì, perché anche il ds Paratici e il suo braccio destro Cherubini stravedono per il portierino: ogni weekend, o quasi, la Juventus osserva da vicino, con attenzione, le prestazioni del loro tesoretto, che sta rispondendo sempre presente. E il futuro? Due sono le opzioni che sta valutando la società bianconero: la prima, il prestito in Serie A, ma nel club giusto, in una realtà solida dove giocare con continuità e fiducia (ed evitare un Leali bis al Frosinone); la seconda, tenerlo alla Juve. Sì, perché i bianconeri stanno pensando di farlo crescere in casa, concedendogli qualche presenza nel corso della stagione. La Juve ci pensa, il Venezia se lo gode. E Audero vola.