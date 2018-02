L'Ausgburg punisce Daniel Opare, talento ghanese in forza al club tedesco. Questo il comunicato apparso sul sito del club: "Daniel Opare ci ha ripetutamente mentito, anche se messo di fronte ai fatti. Inoltre ha spesso infranto regole di spogliatoio. Lui e suo fratello hanno mentito in continuazione. Mentiva a noi, ma anche nello spogliatoio e sul campo d’allenamento. Ci ha mentito troppo spesso e all’Augsburg ci sono dei valori precisi. Può cercarsi una squadra nella quale i suoi comportamenti vengano accettati".



Come scrivono in Germania, alla base di tutto ci sarebbero contatti con lo Schalke 04: Opare aveva chiesto un permesso per motivi personali, ma una foto lo ha ritratto a cena con l'allenatore dello Schalke.