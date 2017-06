Buon compleanno, Alex Rodrigo Dias Costa! Il difensore brasiliano, noto solamente con il nome di Alex, compie oggi 35 anni. In Europa ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Chelsea, Paris Saint-Germain e, infine, Milan. Poche gioie nei suoi due anni a tinte rossonere, nei quali ha indossato anche la fascia da capitano: prima con Inzaghi, poi con Mihajlovic in panchina, zero trofei in bacheca. Anche se una piccola grande soddisfazione se l'è tolta: era il 31 gennaio del 2016, e, con uno stacco di testa, aprì le danze nel derby vinto 3-0 contro l'Inter.



Un gol che ha fatto il giro del web, con il centrale brasiliano che è stato accostato, per la somiglianza fisica, e anche per lo stacco di testa, ad Aldo Baglio, che uscendo dalla sabbia colpì il Marocco in sfida, epica, sulla spiaggia. Una sola differenza: Alex vinse, Aldo no...