L'agente di Serge Aurier aveva assicurato non più di un mese fa che sarebbe rimasto al PSG. I rapporti con Unai Emery, però, continuano a essere tesi. Al 73' della partita contro il Lorient l'infortunio a Thomas Meunier impone all'ex allenatore del Siviglia di chiamare Aurier per sostituirlo. Il classe '92, però, non mostra alcuna fretta di entrare in campo ed impiega sette minuti per prepararsi. Emery ha detto "Per me non c'è stato alcun problema". I media francesi, però, hanno visto una forte provocazione nei confronti del tecnico in seguito al disastro di Champions dello scorso mercoledì.