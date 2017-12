Intervenuto ai microfoni di Premium, Piero Ausilio ha parlato di mercato e spiegato come il gruppo a disposizione di Spalletti abbia tutte le qualità per arrivare fino in fondo a tutti gli obiettivi stagionali.



Partendo dalle parole di Spalletti in conferenza, ti senti più Perisic o Icardi?

“Sono forti entrambi ma serve anche un Candreva che porti palla. Serve una squadra e noi lo siamo”.



Spalletti è sembrato rassicurato dopo la vostra cena.

“Non penso avesse bisogno di essere rasicurato. Noi siamo sempre insieme e discutiamo di calcio e di quello che si può fare per la nostra squadra”



Pastore è fantacalcio?

“Le mie non sono solo smentite di rito. Apprezziamo Pastore. Ha salutato la squadra? Non so dove andra ma non c’è mai stato niente. Qualcosa faremo, ma non vogliamo smantellare il nostro gruppo a cui dobbiamo riconoscere molto”



Problema Cancelo?

“La risposta è nella sua titolarità. Ha avuto un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori, ma questo non significa che non sia forte e di qualità. Quando è rientrato ha trovato pronti i suoi compagni, ha lavorato ancora più duro e oggi il mister ha voluto dargli una chance”.



Avete una squadra dove i titolari sono chiari.

“Il gruppo viene prima di ogni cosa, specie quando si aiutano, si stimano e i trovano bene. Non vogliamo rovinare qualcosa che sta funzionando e che può consentirci di arrivare fino in fondo. Se fuori troveremo qualcosa di diverso, che può darci cose che non abbiamo, perché no…”



Per Joao Mario vale lo stesso discorso fatto per Cancelo?

“Sì, la tonsillite lo ha messo in difficoltà, ma questa settimana si è allenato bene e adesso è qui con noi”