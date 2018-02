Piero, direttore sportivo dell’, parla a Premium Sport in vista della sfida contro il. Il ds nerazzurro parte dalla smentita diNara sulla crisi con Mauro: “Sorrido e dico di parlare di calcio. Dobbiamo rientrare il lotta Champions, ma va fatto solo attraverso le prestazioni.Si fanno analisi per cercare di capire gli errori fatti. Abbiamo fatto belle cose nella prima parte e l'ottimo lavoro fatto ci permette di essere ancora lì in corsa per il traguardo, dobbiamo riprendere a fare buone prestazioni. Ambiente da ricompattare? Forse è una cosa più mediatica che altro. Non abbiamo nulla da ricompattare, siamo uniti e allineati sugli obiettivi a tutti i livelli. Calciatori, dirigenti, staff, siamo tutti allineati e siamo una cosa unica”.“Se possono destabilizzare l’ambiente? Assolutamente no, va scissa la realtà privata della moglie da quella dell'agente del calciatore. Con questa figura ci sono contatti continui legati a una comune voglia di vedere se si può fare qualcosa insieme. Non c'è fretta e soprattutto faremo tutto in silenzio, perché più si parla più si rimandano le cose. Io parlo perché mi obbligano, io eviterei però vengo qui con piacere perché siete interlocutori seri e nessuno si nega mai. Però noi vogliamo fare i fatti, vincere le partite, cercare di mettere tutti nelle condizioni di far bene in campo”.SU CANDREVA E PERISIC - “Ho tanta fiducia perché hanno dimostrato quanto valgono e quanto possono dare ancora all'Inter. Quanto può dare? Se citiamo tutti ci accorgiamo che non siamo così scarsi. La rosa è buona e costruita con una logica e un obiettivo ben preciso, il ritorno in Champions. Lo vogliamo raggiungere con tutte le nostre componenti. Siamo uniti per lottare da qui a maggio”.