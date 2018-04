Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida contro il Cagliari.

IL SUMMIT CON PASTORELLO - "Pastorello è un amico, è venuto da me a prendere i biglietti per stasera e a parlare di situazioni nostre, quelle legate a Candreva e Nagatomo. Non abbiamo parlato di altri suoi assistiti".



CANDREVA - "Rinnovo pronto per Candreva? Tutte queste situazioni le affronteremo serenamente a fine campionato".



POCHI GOL - "Se interverremo sul mercato per prendere giocatori che hanno tra le loro caratteristiche la capacità di segnare? Sarei più preoccupato se non creassimo occasioni da gol e penso che dovremo lavorare sui giocatori che abbiamo, che quelle caratteristiche le hanno".



LA PRIMAVERA - "Chi potrebbe salire in Prima squadra dalla Primavera? Qualcuno potremmo aggregare, ma non sarebbe pronto per essere decisivo da subito: abbiamo bisogno come il pane delle seconde squadre, lo ribadiamo in ogni sede e occasione.”