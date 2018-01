Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Premium Sport per presentare la sfida che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma.



PARTITA - "Parlerei solo della partita perchè è questo che conta. Si riparte, abbiamo terminato un periodo di appannamento e siamo assolutamente in corsa per gli obiettivi di inizio anno e ripartiamo dopo la sosta subito con una partita importante"



MERCATO - "Il mercato è imprevedibile. Potremmo stare così perchè nessuno dei nostri ha chiesto di andare via. Siamo vigili e attenti per delle possibili opportunità come lo sono state Rafinha e Lisandro Lopez".



SOSTA - "E' stata una pausa particolar perchè i ragazzi erano in vacanza. Abbiamo fatto una rincorsa lunghissima- siamo partiti forte già da luglio per dimostrare che il progetto Spalletti aveva un'identità precisa. Le prestazioni erano buone anche quando abbiamo perso. Ora c'è la Roma, il mister ha lavorato su tutto, sulla testa, sui ragazzi".



L'OPERAZIONE - "Rafinha? L'operazione è stata difficile perchè il Barcellona non aveva voglia di privarsi del tutto di questo giocatore. Noi siamo l'Inter e non possiamo lavorare solo per gli altri. Per questo abbiamo da subito insistito per provare ad inserire la possibilità di tenerlo per sempre con noi".