A pochi minuti dall'inizio di Milan-Inter, derby valido per gli ottavi di Coppa Italia, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato a Rai Sport: "Finale dei mondiali anche per noi? E' molto importante per l'accesso alla semifinale di una coppa a cui teniamo, la giocheremo al meglio delle nostre possibilità. La stagione è lunga e siamo protagonisti in campionato. Crisi? Penso sia fisiologico perdere un paio di partite, ci conforta il fatto che siano state partite particolari: sono inciampi, parlare di crisi mi sembra esagerato perché manteniamo le nostre aspettative".



MERCATO - "Rosa esigua? Sento sempre le parole di Spalletti, al di là delle vostre interpretazioni so cosa dobbiamo fare. Lui e la società credono tantissimo in questa squadra, non sono proclami questi. io faccio il ds e devo ragionare sulla convinzione dei miei giocatori. Il mercato arriverà, stiamo lavorando perché non pensiamo sia una squadra perfetta ma forte".



PASTORE - "Non penso si possano discutere le sue qualità, serve capire cosa vuole fare il PSG: è un giocatore importante, ci fa piacere che veda l'Inter come una possibilità ma è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Lo vogliamo? Conosco i paletti che abbiamo e io devo lavorare anche con quelli".



MERCATO DI QUALITA' - "Prendere per prendere non ci interessa, abbiamo concordato la linea con l'allenatore: tenere il gruppo e migliorarlo dove possibile, con giocatori con caratteristiche diverse. Le condizioni economiche devono permettercelo".



DOVE INTERVENIRE - "Penso che i reparti siano completi, si dovrebbe pensare a giocatori, se mai ce ne fossero, che oggi non abbiamo. Penso che l'Inter si può migliorare solo con grandissimi campioni e questi si muovono quasi sempre a luglio. Gli altri sono giocatori che cercano più presenze e dobbiamo stare attenti a cogliere queste occasioni".