Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha voluto ricordare così lo storico osservatore Pierluigi Casiraghi, scomparso improvvisamente nel corso della notte: "Ciao Casi, tu per me sei stato come un padre, il mio padre calcistico e non solo. Non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti e tutto quello che hai donato, a me e all'Inter. Sarai sempre con noi, riposa in pace".