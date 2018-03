Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Verona: "Mi è dispiaciuto l'addio di Sabatini, con lui avevo un buon rapporto. Sono stato spiazzato più che altro dai tempi in cui è stata presa questa decisione, mi aveva anticipato qualcosa, ma pensavo si potesse arrivare a fine stagione".



SU SPALLETTI - "Siamo contenti del lavoro di Spalletti, vediamo come lui e il suo staff si dedicano alla causa dell'Inter: per noi Spalletti è il presente e anche il futuro dell'Inter".



SU ICARDI - "Il rinnovo? Non ci sono ancora stati incontri, ma c'è la volontà di andare avanti assieme: la cosa importante è che non ci sia alcun problema tra noi e Mauro".