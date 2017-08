Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida contro la Fiorentina. Tante le indicazioni di mercato a partire da Cancelo fino a Mangala e Schick.



CANDREVA - "Le strategie sono chiare, noi sappiamo bene cosa fare ed è concordato con Spalletti. La squadra di oggi è quella che affronterà il resto della stagione. Candreva è un giocatore dell'Inter e le voci sul Chelsea sono chiacchiere".



SCHCIK - "Non so cos'abbia risposto la Roma, ma per quello che ci riguarda Schick ci piace, c'è un interesse reale e concreto che dura un anno. Però oltre a questo ci sono aspetti finanziari ed economici che spesso ti portano a fare valutazioni differenti. Il fair play finanziario è reale e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo ancora qualche giorno poi decidiamo".



MERCATO NORMALE? - Il mister potrà spiegarlo meglio, per noi normale vuol dire fare le cose giuste. Il tipo di mercato è stato concordato e scelto insieme al mister. Abbiamo lottato per tanti di loro come ad esempio Dalbert. Se normale vuol dire fare una buona squadra allora siamo a posto".



CANCELO - "Cancelo domani fa le visite mediche, se tutto va bene si farà questa operazione in scambio con Kondobgbia con relative opzioni. Aspettiamo prima di fare gli annunci che tutto vada bene".



MANGALA? - "Sicuramente stiamo lavorando perchè dietro vogliamo prendere un centrale difensivo. Ranocchia resta, D'Ambrosio può fare il centrale all'occorrenza. Spendere per non trovare il giocatore che vogliamo non ha senso. Aspettiamo qualche opportunità magari in prestito".



DALBERT - "Dalbert fuori? Ci sono ragazzi che lavorano da qualche mese con Spalletti, Dalbert ha fatto solo 4 allenamenti con la squadra".