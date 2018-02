DECISIONI LEGA CALCIO:



GOL UDINESE: autogol Donnarumma



Cross di Lasagna, ma non era un tiro rivolto verso la porta. Devia prima Bonucci, poi Donnarumma. L’autogol è suo, non del difensore, perché la palla non era ancora indirizzata verso la porta.



GOL FIORENTINA: autogol Mirante



Corner calciato da Veretout, viene considerata decisiva la deviazione di Mirante, che tocca il pallone prima che vada in rete.



GOL BOLOGNA: gol Pulgar



Corner di Pulgar, il gol viene assegnato a lui e non autogol a Sportiello.