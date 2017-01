Prima i vari infortuni al ginocchio ora, proprio quando il rientro in campo sembrava vicino, un nuovo guaio fisico, questa volta di natura muscolare: la fortuna non sta di certo assistendo Daniloin questa sua avventura alIl terzino brasiliano, da quando è arrivato sotto la Mole, non è quasi mai stato a disposizione degli allenatori per via di diversi problemi fisici. Ma Avelar ha voglia di tornare a calcare i campi da calcio e di dimostrare il proprio valore, come lui stesso ha affermato rispondendo ad un tifoso sul proprio profilo Instagram, dopo aver postato una foto con il campione di calcio a 5: "Non esiste nessuna persona al mondo che vuole tornare a giocare più di me, purtroppo le cose stanno andando così ma sono sicuro che vi darò molte soddisfazioni! Ci tengo”.