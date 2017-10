Soufiane Bidaoui, esterno offensivo dell'Avellino, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Bari: "Il Bari è una squadra importante, sarà una partita difficile, andremo a giocare la nostra partita per fare risultato. Siamo secondi, ma non voglio fare discorsi del genere. Il Bari è una buona squadra anche se ha qualche punto in meno di noi. Noi siamo più forti dell’anno scorso, non mi preoccupa la concorrenza, voglio mettermi in mostra e sfruttare le mie occasioni. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutte, giochiamo un bel calcio e questo si è visto".



Due parole poi sul futuro: "Ho un buon rapporto con il mister, mi fa giocare spesso. Si fida delle mie qualità. Mi manca segnare, spero di farne qualcuno quest’anno. In allenamento mi alleno per essere più cinico e concreto. Rinnovo? Sono contento di giocare ad Avellino, ne parleremo. Mi trovo bene con tutti, in particolare con Ngawa e Camarà perché parlano il francese. Mi piace anche il calore dei tifosi, mi vogliono bene e questo mi rende felice".