Avellino-Cesena 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90' rigore Moretti (A), 90+6' Cacia (C).



Avellino: Radu; Laverone, Morero, Migliorini, Marchizza; Molina, Wilmots (dal 60' Moretti), Di Tacchio, Rizzato (dal 77' Falasco); Ardemagni (dal 90+5' De Risio), Asencio. All. Novellino.



Cesena: Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Fazzi; Vita, Schiavone, Fedele (dal 64' Cascione), Laribi (dal 75' Kupisz); Moncini (dal 60' Cacia), Jallow. All. Castori.



Arbitro: Ghersini.



Ammoniti: 28' Molina (A), 35' Vita (C), 90+1' Moretti (A).