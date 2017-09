Angelo D'Angelo, capitano dell'Avellino, in gol ieri nel pareggio con il Venezia, dice la sua nel postpartita: "Abbiamo dettato gioco per 95'. Abbiamo cercato il varco giusto per tutta la gara. Il Venezia si è messo con il pullman dietro la linea della palla. Menomale che è arrivato il gol del pareggio. Onore a loro che hanno giocato da Serie B. Bravi con le ripartenze, se in difesa sono imbattuti c'è un motivo. Inzaghi ha detto che meritavano di vincere? Gli faccio i complimenti, ma non sono d'accordo con la sua tesi".