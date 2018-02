Walter Taccone, presidente dell'Avellino, parla a Linea Verde Sport del mercato degli irpini: "In Puglia abbiamo perso per degli errori ingenui che mi hanno fatto molto arrabbiare. Oggi (ieri per chi legge NdR) Novellino in allenamento ha provato gli stessi movimenti e qualcuno ancora sbagliava, serve più determinazione. Il mercato è stato portato avanti in accordo con il mister e il ds. Voleva degli esterni e abbiamo preso Cabezas e Vajushi, in difesa è arrivato un difensore esperto come Morero e in mezzo al campo De Risio. Direi che è un buon mercato visto che abbiamo anche trattenuto Bidaoui e Ardemagni che avevano offerte. Okwonkwo? Lo abbiamo mollato perché davanti sono rimasti tutti. Moretti? Gli ho parlato, è un professionista e fino a giugno ci darà una mano, poi vedremo. Società? Potrebbero essere novità in questo mese, ma non posso anticipare nulla"