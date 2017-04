Walter Taccone, presidente dell'Avellino, parla a Sportchannel 2014 del momento che la squadra di Novellino sta vivendo: "Siamo felici di questi sette punti in tre partite, un bottino che va oltre le aspettative. I ragazzi hanno ritrovato determinazione e fiducia e possono affrontare al meglio della condizione le prossime gare di campionato. Sono orgoglioso di questo gruppo e di vedere uno spogliatoio compatto, unito. Ora la strada è un po' più in discesa rispetto a prima".



SUI TIFOSI - "Sono davvero amareggiato. E’ un dato di fatto che l’Avellino non riesca a essere sostenuto da oltre cinque/sei mila spettatori. Anche i biglietti a prezzi irrisori non sono bastati per vedere gli spalti gremiti e valuteremo l'opportunità di giocare in uno stadio con meno posti e un tifo più compatto. Stiamo valutando anche la possibilità di dare accesso soltanto alle curve e alla Tribuna Montevergine, riducendo la capienza del Partenio. Non capisco cosa si aspetti la gente per sostenere la squadra dal vivo, forse la Juventus. Ringrazio comunque quel consistente zoccolo duro che tiene ai colori sociali in maniera incondizionata".