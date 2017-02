Dopo il comunicato della società biancoverde, anche il sindaco di Avellino, Paolo Foti, si è scusato a nome di tutta la città con i dirigenti dell'Hellas Verona aggrediti nel pomeriggio di ieri, mentre si recavano allo stadio per la partita: "Un episodio vergognoso e inqualificabile per il quale chiedo scusa, a nome della città, al presidente Maurizio Setti, a Luca Toni e al dg Maurizio Barresi. Protagonisti teppisti e delinquenti che con lo sport hanno nulla a che vedere, sporca la città e il tifo avellinese, che si è sempre distinto per correttezza e civiltà". Il sindaco ha anche chiesto al comandante dei vigili urbani di Avellino la ricostruzione dei fatti, in seguito alle dichiarazioni di Luca Toni: "C'erano a dieci metri dei vigili che si sono voltati e non hanno detto niente".