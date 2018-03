Lorenzo Laverone, esterno dell'Avellino, parla in conferenza stampa in vista della sfida con la Pro Vercelli: "Ovviamente se ci troviamo in questa situazione è per una serie di motivi, sono mancati giocatori importanti per diverso tempo e abbiamo dimostrato che al completo possiamo fare grandi partite. Ora tocca a noi uscirne e contro la Pro Vercelli sarà una partita fondamentale sia per noi sia per loro, una sfida difficile in cui cercheremo la vittoria. Questa squadra ha le palle e l'ha dimostrato in più occasioni anche se abbiamo perso due derby. Magari siamo andati anche in difficoltà a livello tattico e tecnico. E' riduttivo parlare solo di mancanza di attributi. Col Pescara abbiamo lottato, siamo andati in difficoltà, ma l'abbiamo recuperata due volte e penso che tutti stiano onorando la maglia e mettendo l'anima in campo. Credo che la prossima gara sia cruciale, poi avremo tre gare in casa in cui dare il massimo e conquistare il più possibile".