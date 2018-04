Al momento della sostituzione questo pomeriggio durante Avellino-Bari Matteo Ardemagni, attaccante degli irpini ha rivolto un brutto gesto ai propri tifosi durante la contestazione che lo ha accompagnato verso l’uscita dal rettangolo verde. Un brutto gesto del quale l’ex attaccante di Atalanta e Cittadella si è scusato attraverso la pagina Facebook dell’Avellino: “Voglio chiedere scusa per il mio gesto inopportuno, visto da tutti al momento della sostituzione. Ho avuto un atteggiamento irrispettoso, dovuto al nervosismo, al fatto che non riesco a dare il meglio, a trovare il gol, che per un attaccante è tutto. Mi sono piovute addosso offese di ogni tipo da alcuni tifosi, ci tengo a sottolineare: da uno sparuto gruppo di persone in tribuna Montevergine. Sempre le stesse insinuazioni sulla sfera personale, ogni volta che prendevo palla: non ci ho più visto e ho avuto una reazione sbagliata al momento di uscire. Non cerco giustificazioni ma nel momento in cui sono stati toccati, ripetutamente, alcuni tasti della mia persona, ho espresso tutta la mia rabbia in quello stupido gesto. Noi calciatori dobbiamo essere un esempio per i più giovani, così facendo ho mancato di rispetto anche alla società e ai miei compagni: chiedo scusa”.