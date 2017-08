Riccardo Marchizza è un nuovo difensore dell'Avellino. Queste le parole dell'ex Roma e Sassuolo: "Novellino è stato fondamentale per me. Ci siamo sentiti spesso durante l'estate, sono felice di poter lavorare con un tecnico di grande esperienza. Il mister è stato uno delle chiavi fondamentali. Gli ho sempre detto di aspettarmi, per me è un grande onore lavorare con un tecnico dalla grande esperienza come Novellino. La mia storia con l'Avellino inizia tre anni fa. Il direttore mi aveva fatto una mezza promessa, per quanto riguarda quest'estate appena finito il campionato con la Roma ero già d'accordo con la società successivamente sono passato al Sassuolo, ma fin da subito avevo comunicato al procuratore di venire qui ad Avellino".