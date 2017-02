Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Vicenza: "Siamo pronti a salire sulla montagna che è la salvezza, conosco la Serie B e ci sono momenti in cui è giusto esaltarsi, ma anche guardarsi dietro e capire cosa si è passato. Domani affrontiamo una squadra che ha uomini pericolosi, ha fatto ottimi acquisti a gennaio e per questo dovremo giocare nel modo migliore, con l'umiltà che ci ha contraddistinto finora, con attenzione e pazienza. Servirà una gara molto intelligente. Ancora però non mi sento appagato ed arrivato nell'Avellino. Voglio dare sempre di più, per raggiungere la salvezza dobbiamo fare un ulteriore sforzo. Belloni non sarà convocato, mentre Castaldo potrà darci una mano in seconda battuta visto che sta bene e ha grande voglia. Ardemagni? E' un grande giocatore, fa gruppo anche se forse fuori dal campo sta un tantino esagerando. Però è giovane e va bene così".