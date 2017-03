Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal: "Chiedo innanzitutto scusa a tutti per la prestazione di Terni. Domani, chiedo cattiveria ai ragazzi a prescindere dal risultato. Possiamo anche perderla la partita, ma chiedo ai ragazzi di essere cattivi e coraggiosi. Nella vita ho paura solo della salute della mia famiglia, per il resto non ho timore di nessuno. Moretti? Si è allenato, dice di star benino e oggi ha l'ultimo controllo. Verde? Daniele, invece, lo reputo un calciatore importante ma che sta attraversando un periodo difficile. Castaldo? L'ho visto davvero bene. Un Gigi strepitoso in settimana, sono un tecnico capace di recuperare tutti. Eventualmente oltre Castaldo, potrebbe essere schierato anche Eusepi".