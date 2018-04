Walter Novellino, tecnico dell’Avellino, ha parlato ai microfoni di SkySport della sconfitta interna contro il Bari: “A volte bisogna essere furbi. Nei momenti di difficoltà anche un punto serve. Non si può andare avanti tutti perché si rischia. Le dimissioni? Io non scappo. Se la società prenderà le proprie decisioni io le accetterò, ma oggi se c’era una squadra che non doveva perdere eravamo noi. Sul piano della classifica il momento è complicato, ma non su quello del gioco. Pesano tanto gli infortunati, ma questa squadra può tranquillamente salvarsi. Il Bari ha vinto con il minimo sforzo. Il gesto di Ardemagni? Matteo paga tanti fattori, tante situazioni complicate. Ha avuto una reazione non bella ma credo che si sbloccherà presto e darà soddisfazioni all’Avellino".